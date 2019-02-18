Юрина: плохо то, что «Динамо-Метар» в очередной раз само упустило победу

Тренер челябинского «Динамо-Метар» Елена Юрина прокомментировала поражение в матче 17-го тура женской Суперлиги с белорусской «Минчанкой» со счётом 1:3 (23:25, 25:27, 25:22, 22:25).

«Игра оставила приятное впечатление, несмотря на проигрыш. Девочки старались, бились. По самоотдаче к ним нет никаких претензий. Плохо то, что в очередной раз сами упустили победу. В этом матче бились две равные команды, в которой победу одержал тот, кто сумел допустить меньше ошибок. «Минчанка» их сделала меньше, отсюда и такой результат», — приводит слова Юриной официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Динамо-Метар» занимает 11-е место, «Минчанка» — 10-е. Предварительный этап Суперлиги завершится 24 марта.