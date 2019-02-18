Гончаров: очевидно, что у девочек из Челябинска большое будущее

Главный тренер белорусской «Минчанки» Виктор Гончаров прокомментировал победу в матче 17-го тура женской Суперлиги с челябинским «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (25:23, 27:25, 22:25, 25:22).



«Динамо-Метар» произвело на меня хорошее впечатление. Молодая и амбициозная команда достойно играла. Очевидно, что у девочек из Челябинска большое будущее и хорошие перспективы. Считаю, что здорово в их составе сыграла новобранец Юлия Бессонова. Я с ней хорошо знаком и знал её возможности. Рад, что наша команда взяла очень нужные три очка. Эта победа важна нам в психологическом плане", — цитирует Гончарова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Динамо-Метар» занимает 11-е место, «Минчанка» — 10-е.