Малыгина и Перепёлкина — самые результативные игроки 17-го тура Суперлиги

Диагональная казанского «Динамо» Дарья Малыгина и блокирующая краснодарского «Динамо» Мария Перепёлкина стали самыми результативными игроками 17-го тура российской Суперлиги, набрав 23 очка в матчах с «Заречьем-Одинцово» и санкт-петербургской «Ленинградкой» соответственно, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.



Лучшей на блоке стала Мария Перепёлкина — 9 очков.



Лучше всех на подаче действовала волейболистка калиниградского «Локомотива» Ирина Воронкова. На её счету 5 эйсов в игре с «Сахалином» (Южно-Сахалинск)



Матчи 18-го тура российской Суперлиги пройдут в субботу, 23 февраля. Предварительный этап женской Суперлиги завершится 24 марта.

В турнирной таблице лидирует «Локомотив».

Краснодарское «Динамо» на тай-брейке одолело «Ленинградку» в ЧР по волейболу