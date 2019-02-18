Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Малыгина и Перепёлкина — самые результативные игроки 17-го тура Суперлиги

Малыгина и Перепёлкина — самые результативные игроки 17-го тура Суперлиги
Волейбол / Суперлига женщины

Диагональная казанского «Динамо» Дарья Малыгина и блокирующая краснодарского «Динамо» Мария Перепёлкина стали самыми результативными игроками 17-го тура российской Суперлиги, набрав 23 очка в матчах с «Заречьем-Одинцово» и санкт-петербургской «Ленинградкой» соответственно, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Лучшей на блоке стала Мария Перепёлкина — 9 очков.

Лучше всех на подаче действовала волейболистка калиниградского «Локомотива» Ирина Воронкова. На её счету 5 эйсов в игре с «Сахалином» (Южно-Сахалинск)

Матчи 18-го тура российской Суперлиги пройдут в субботу, 23 февраля. Предварительный этап женской Суперлиги завершится 24 марта.

В турнирной таблице лидирует «Локомотив».

Краснодарское «Динамо» на тай-брейке одолело «Ленинградку» в ЧР по волейболу
Казанское «Динамо» и «Локомотив» одержали победы в ЧР по волейболу
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент