Россияне выиграли этап Евротура по волейболу на снегу в Грузии

На грузинском курорте Бакуриани завершился третий этап Евротура по волейболу на снегу в формате «3х3». Российские спортсмены победили и в мужских, и в женских соревнованиях.

Мужчины. Финал

Россия-1 (Ракусов, Богатов, Кузьмин, Бахнарь) – Россия-3 (Шабалин, Поликарпов, Марков, Каюмов) – 2:0 (15:9, 16:14).

Матч за третье место

Россия-2 (Бобриков, Михалёв, Сморчков) – Польша – 2:0 (15:12, 15:11).

Женщины. Финал

Россия-2 (Лаптева, Павлова, Терентьева, Новикова) – Россия-3 (Филина, Ромашова, Гречко, Лаптева) – 2:1 (9:15, 19:17, 15:9).

Матч за третье место

Литва – Турция-1 – 2:1 (16:14, 9:15, 15:12).

В начале февраля Международная федерация волейбола включила в перечень своих официальных международных соревнований Мировой тур по волейболу на снегу в формате «3х3».