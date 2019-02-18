Земчёнок: «Белогорье» погрязло в своих ошибках

Волейболист белгородского «Белогорья» Денис Земчёнок прокомментировал поражение в матче 20-го тура российской Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 1:3 (27:25, 19:25, 21:25, 22:25).

«Оценивать можно только первую партию, где мы навязали борьбу. Далее чувствовалась какая-то усталость, которая со временем накопилась. К сожалению, не получилось. Мы погрязли в своих ошибках. Не получилось порадовать зрителей качественным волейболом с нашей стороны. Будем разбираться.

Соперник хорошо провёл игру. Мы не справились в атаке — против нас был выстроен хороший блок. Сделали огромное количество своих ошибок. Чувствуется только разочарование. Но это волейбол. Могу поздравить соперника", — приводит слова Земчёнка официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице столичный коллектив располагается на седьмом месте, «Белогорье» — на пятом.