Саммельвуо: ну кто бы не хотел поработать со сборной России?

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо оценил возможность возглавить мужскую сборную России. На минувшей неделе пост главного тренера национальной команды покинул Сергей Шляпников.

«Там очень много хороших кандидатов. Федерация решает. Хотел бы ли я поработать со сборной России? Ну кто бы не хотел? Но у нас сейчас игра предстоит с «Факелом», и все мои мысли там. А будущее – это будущее. И будет, что будет», — приводит слова Саммельвуо официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

«Кузбасс» занимает второе место в турнирной таблице российской Суперлиги. В матче 20-го тура подопечные Саммельвуо на выезде обыграли нижневартовскую «Югру-Самотлор» со счётом 3:1 (25:22, 25:16, 21:25, 25:13).