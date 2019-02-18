Горбатков: в матче с «Ярославичем» у «Новы» не было права на ошибку

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Александр Горбатков и связующий команды Владислав Жлоба прокомментировали победу в матче 20-го тура российской Суперлиги с «Ярославичем» (Ярославль) со счётом 3:2 (25:22, 22:25, 27:29, 26:24, 15:8).

«В матчах с равным по классу соперником играть сложнее. Когда играем с командами из верхней части турнирной таблицы, мы расслаблены, потому что имеем право на ошибку. Здесь такого права не было, поэтому и получилась такая нервная и неровная игра: то одни выходят вперёд, то другие… Мы выдержали концовку четвёртой партии – она и решила исход встречи», — цитирует Горбаткова официальный сайт ВФВ.



«Главной задачей для меня была организация атак первых темпов, чтобы разгрузить игроков края сетки. Получалось это, в основном, когда работал хороший приём, а это было не всегда – «Ярославич» хорошо подавал. Для наших принимающих это редкость – похоже, нервы сказались и на нашей игре, и на игре соперников. Именно этим можно объяснить большое количество ошибок с обеих сторон.



Успели ли мы сыграться? Это сложный вопрос: прошло уже два месяца, но собственно для работы было не так уж много времени, игры идут одна за другой, мы больше времени проводим в дороге, чем в тренировочном зале», — сказал Жлоба.

В турнирной таблице «Нова» занимает 10-е место, «Ярославич» — 14-е.