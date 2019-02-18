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Мельничук: игра с «Енисеем» сложилась не так, как мы задумывали

Мельничук: игра с «Енисеем» сложилась не так, как мы задумывали
Волейбол / Суперлига мужчины

Старший тренер сургутского «Газпрома-Югра» Юрий Мельничук прокомментировал поражение в матче 20-го тура российской Суперлиги с красноярским «Енисеем» со счётом 1:3 (19:25, 18:25, 25:20, 20:25).

«Игра была очень важна для нас. Это команда „Енисей“. Старались показать максимум, но не очень хорошо сыграли приёмы и подачи. Проиграли в этих компонентах игры. Была отдача, очень хотели победить, но не сложилась у нас игра так, как мы задумывали.

В третьем сете переломили игру, в четвёртом опять проиграли в базовых элементах — это подача и приём, плюс невынужденные свои ошибки привели к такому результату», — приводит слова Мельничука официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Газпром-Югра» занимает девятое место, «Енисей» — 11-е.

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