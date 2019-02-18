Плачи: питерский «Зенит» лучше сыграл в контратаках

Главный тренер новоуренгойского «Факела» Камилло Плачи и капитан команды Игорь Колодинский прокомментировали поражение в матче с санкт-петербургским «Зенитом» в 20-м туре российской Суперлиги со счётом 1:3 (19:25, 25:20, 22:25, 19:25).

«Зенит» лучше сыграл в контратаках. В ключевые моменты соперники забивали сложные мячи с высоких передач. Ну и приём наш выглядел не лучшим образом», — приводит слова Плачи официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

«Понятно, что эмоции сейчас отрицательные… Физически мы сейчас готовы очень хорошо. И тот факт, что в концовках длинных матчей часто побеждаем, это подтверждает», — сказал Колодинский.

В турнирной таблице «Зенит» занимает третье место, «Факел» — четвёртое.