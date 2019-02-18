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Ф. Воронков стал самым результативным игроком 20-го тура Суперлиги

Ф. Воронков стал самым результативным игроком 20-го тура Суперлиги
Волейбол / Суперлига мужчины

Доигровщик новокуйбышевской «Новы» Фёдор Воронков стал самым результативным игроком 20-го тура российской Суперлиги, набрав 28 очков в матче с «Ярославичем» (Ярославль), сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Подопечные Александра Горбаткова на выезде одержали победу со счётом 3:2 (25:22, 22:25, 27:29, 26:24, 15:8).

Лучшим на блоке стал волейболист московского «Динамо» Дмитрий Щербинин — 12 очков в игре с белгородским «Белогорьем».

Лучше всех на подаче действовали три игрока — Фёдор Воронков («Нова»), Виктор Полетаев («Кузбасс») и Саша Старович («Ярославич»). На их счету по 5 эйсов.

Матчи 21-го тура российской Суперлиги пройдут 19-20 февраля. Предварительный этап соревнований завершится 23 марта.

В турнирной таблице Суперлиги лидирует казанский «Зенит», выигравший 19 матчей.

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