Пентассулья: цель на матчи с «Динамо-Казань» и «Уралочкой» — взять хотя бы сет

Главный тренер финской «Хямеэнлинны» Маттео Пентассулья поделился ожиданиями от матчей пятого и шестого туров группового этапа Лиги чемпионов с казанским «Динамо и „Уралочкой-НТМК“ соответственно. Встреча пятого тура состоится в Финляндии сегодня, 19 февраля. С командой Николая Карполя «Хямеэнлинна» сыграет 26 февраля.

«Впереди ещё два матча, и наша главная цель — выиграть хотя бы один сет. Конечно, это нелегко, ведь нам предстоят игры с казанским „Динамо“ и „Уралочкой-НТМК“. Думаю, уровень игры нашей команды за четыре прошедших матча вырос. Мы постараемся ещё уменьшить разницу в классе между нашей командой и топ-клубами. Особенно важную роль играет психологический момент», — приводит слова Пентассульи официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В турнирной таблице «Динамо» занимает второе место, «Уралочка-НТМК» — третье, «Хямеэнлинна» — четвёртое. Лидирует турецкий «Экзачибаши».