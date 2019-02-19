Бутько: не стоит ждать, что казанский «Зенит» сейчас будет на пике

Капитан казанского «Зенита» Александр Бутько прокомментировал победу в матче 20-го тура российской Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:20).



«Двоякое впечатление от игры. Не всё получалось, но выиграли. Мы начинаем подготовку к решающим играм. Ждать, что мы сейчас будем на пике, не стоит. В конце месяца будет лучше. Появится время для тренировок, а сейчас прилетели: опробование – игра. Что-то не получается, а исправить это можно за счёт тренировок. Пока же мы всё время в разъездах.

Сейчас я в поисках своей подачи. Не очень получается в этом сезоне. В прошлые годы она была грозным оружием. Но была травма толчковой ноги, были неприятные ощущения. Только в последнее время стало лучше», — цитирует Бутько официальный сайт «Локомотива».

В турнирной таблице «Зенит» занимает первое место, «Локомотив» — шестое.