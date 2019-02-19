Кашин: переход Крючковой получился совершенно спонтанным

Главный тренер санкт-петербургской «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал подписание контракта с либеро Светланой Крючковой.

«Переход получился совершенно спонтанным. Поступило предложение от представителей Светы. И оно пришлось нам как нельзя кстати. Потому что ещё в конце декабря выяснилось, что Марии Тисевич нужно делать операцию на колене, но у нас была договорённость, что до «Динамо» (Краснодар) она выдерживает и идёт готовиться к операции. У нас оставался один игрок этой позиции, мы собирались вызывать либеро из второй команды. А приобретение такого игрока, как Света, даёт нам возможность спокойно смотреть на эти два месяца и иметь двух качественных либеро», — цитирует Кашина официальный сайт клуба.

В 2017 году Светлана возобновила игровую карьеру, заключив контракт с красноярским «Енисеем». Крючкова является двукратной чемпионкой мира.