Казанское «Динамо» в трёх сетах обыграло «Хямеэнлинну» в женской Лиге чемпионов

В матче пятого группового этапа женской Лиги чемпионов волейболистки казанского «Динамо» в гостях нанесли поражение финской «Хямеэнлинне» со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:19).

В следующем, заключительном туре казанский клуб 26 февраля сыграет на выезде с турецким «Экзачибаши», который возглавляет турнирную таблицу группы В. «Динамо» — на втором месте.

Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур



«Хямеэнлинна» (Финляндия) — «Динамо» (Казань, Россия) — 0:3 (19:25, 18:25, 19:25).

Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2018/19 стартовал 20 ноября 2018 года. Победители пяти квартетов, а также три лучшие команды со вторых мест продолжат борьбу в четвертьфинале.



Казанское «Динамо» — единственный российский клуб, которому удавалось выиграть женскую Лигу чемпионов (2014).