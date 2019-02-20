«Новара» и «Шверин» победили в пятом туре женской Лиги чемпионов

19 февраля состоялись три матча пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов. В группе B казанское «Динамо» на выезде обыграло финскую «Хямеэнлинну» со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:19). В турнирной таблице подопечные Ришата Гилязутдинова занимают второе место (3 победы), финская команда располагается на четвёртой строчке(0). 20 февраля в этом квартете состоится матч «Уралочки-НТМК» (2 победы) с турецким «Экзачибаши» (4).

В квартете C польский «Будовляни Лодзь» на своей площадке проиграл итальянской «Новаре» со счётом 0:3 (19:25, 16:25, 11:25). Для хозяев это второе поражение в турнире, гости одержали пятую победу. 21 февраля в этой группе белорусская «Минчанка» (0 побед) примет французский клуб «Канны» (1).

В группе D немецкий «Шверин» победил польский «ЛКС Лодзь» со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:18, 25:17). Хозяева одежали вторую победу, для гостей это поражение стало четвёртым. Сегодня в рамках этой группы сыграют итальянские команды «Скандиччи» и «Конельяно», одержавшие по три победы.