Сикачёв: Кадочкина пока даже не приблизилась к своему максимуму

Старший тренер казанского «Динамо» Сергей Сикачёв прокомментировал победу в матче пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов с финской «Хямеэнлинной» со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:19).

«Мы провели хороший матч. «Хямеэнлинна» — отличная команда, она сыграла здорово. Сегодня Татьяна Кадочкина набрала много очков, но она ещё может прибавлять с каждым днём. Ей нужно усердно трудиться. Пока она даже не приблизилась к своему максимуму», — приводит слова Сикачёва официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В следующем, заключительном, туре казанский клуб 26 февраля сыграет на выезде с турецким «Экзачибаши», который возглавляет турнирную таблицу группы В. «Динамо» — на втором месте.