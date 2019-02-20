Пентассулья: в матче с казанским «Динамо» нам было сложно на блоке

Главный тренер финской «Хямеэнлинны» Маттео Пентассулья прокомментировал поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с казанским «Динамо» со счётом 0:3 (19:25, 18:25, 19:25).

«Казанское „Динамо“ — это команда, которая очень сильна в физическом плане. Нам было сложно действовать на блоке. Пришлось больше концентрироваться на защите. Мы провели хороший матч, я доволен командой. С каждой встречей мы прибавляем. И в последней игре с „Уралочкой-НТМК“ мы также будем бороться», — приводит слова Пентассульи официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.



Финская команда на групповом этапе проиграла все пять матчей и замыкает турнирную таблицу. «Динамо», одержавшее третью победу, занимает второе место.

Пентассулья: цель на матчи с «Динамо-Казань» и «Уралочкой» — взять хотя бы сет