Парубец: в составе «Экзачибаши» традиционно играют выдающиеся звёзды

Капитан «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) Ксения Парубец поделилась ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Экзачибаши». Встреча состоится в Екатеринбурге сегодня, 20 февраля.

«Матчи с „Экзачибаши“ всегда интересны для нас. Этот турецкий клуб традиционно имеет в составе выдающихся звёзд волейбола. Встреча с такими игроками — это уникальный опыт. Для меня и нашей команды подобные игры очень полезны. А болельщики в Екатеринбурге смогут увидеть больших звёзд, так что получается вдвое приятнее», — приводит слова Парубец официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

«Экзачибаши», выигравший четыре матча подряд, лидирует в турнирной таблице. «Уралочка-НТМК» с двумя победами занимает третье место.