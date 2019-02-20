«Кузбасс» одержал волевую победу над «Факелом» в волейбольной Суперлиге

Волейболисты «Кузбасса» одержали 17-ю победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги. В домашнем матче 21-го тура кемеровская команда в пяти партиях обыграла «Факел» из Нового Уренгоя со счётом 3:2 (18:25, 21:25, 32:30, 26:24, 15:13).

«Кузбасс» с 17 победами в 21 матче закрепился на втором месте в турнирной таблице Суперлиги. «Факел», в активе которого осталось 15 побед, пока пятый.

В матчах 22-го тура 23 февраля «Факел» на своей площадке примет московское «Динамо», кемеровский «Кузбасс» в тот же день на выезде сыграет с белгородским «Белогорьем».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

21-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:2 (18:25, 21:25, 32:30, 26:24, 15:13).