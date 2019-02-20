«Уралочка-НТМК» на тай-брейке проиграла «Экзачибаши» в Лиге чемпионов

Волейболистки «Уралочки-НТМК» потерпели поражение от турецкого «Экзачибаши» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:3 (20:25, 22:25, 25:19, 25:22, 8:15). Самым результативным игроком матча стала сербская волейболистка турецкой команды Тияна Бошкович, набравшая 27 очков. В составе «Уралочки» 19 баллов набрала Ксения Парубец. Лучшими игроками матча на блоке стали Екатерина Енина и Екатерина Евдокимова, поставившие по 5 результативных блоков.

В первом круге «Уралочка» уступила турецкой команде в трёх партиях (0:3).

Перед заключительным туром группового этапа соревнований. «Уралочка-НТМК» занимает третье место в группе В, уступая «Экзачибаши» и казанскому «Динамо». В 6-м туре 26 февраля «Уралочка-НТМК» в гостях встретится с финской «Хямеэнлинной».

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа В. Пятый тур

«Уралочка-НТМК» (Россия) — «Экзачибаши» (Турция) – 2:3 (20:25, 22:25, 25:19, 25:22, 8:15).