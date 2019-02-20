Казанский «Зенит» взял верх над «Уралом» в волейбольной Суперлиге

Казанский «Зенит» не испытал проблем в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги с уфимским «Уралом». Подопечные Владимира Алекно одержали победу в трёх партиях со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:18). Матч соперников в первом круге также завершился победой «Зенита» в трёх партиях (3:0).

«Зенит» с 20 победами в 21 матче уверенно возглавляет турнирную таблицу. «Урал» потерпел 13-е поражение и по итогам 21-го тура рискует потерять восьмое место.

В матчах 22-го тура соревнований 24 февраля казанский «Зенит» на выезде сыграет с новокуйбышевской «Новой», а «Урал» на своей площадке примет «Ярославич».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

21-й тур

«Зенит» (Казань) – «Урал» (Уфа) – 3:0 (25:21, 25:20, 25:18).