«Газпром-Югра» нанёс поражение «Ярославичу» в 21-м туре Суперлиги

«Газпром-Югра» одержал восьмую победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. Команда из Сургута на выезде в четырёх партиях нанесла поражение «Ярославичу» со счётом 3:1 (17:25, 25:20, 25:18, 25:23).

«Газпром-Югра» с восемью победами в 21 матче поднялся на восьмое место в турнирной таблице Суперлиги. «Ярославич» потерпел 20-е поражение и располагается на последнем, 14-м месте.

В матчах 22-го тура соревнований 23 февраля «Газпром-Югра» на выезде сыграет с «Динамо-ЛО», а «Ярославич» на следующий день в гостях встретится с уфимским «Уралом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

21-й тур

«Ярославич» (Ярославль) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 1:3 (25:17, 20:25, 18:25, 23:25).