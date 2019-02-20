Питерский «Зенит» обыграл «Нову» в волейбольной Суперлиге

Санкт-петербургский «Зенит» одержал 16-ю победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. На своей площадке «Зенит» в четырёх партиях обыграл новокуйбышевскую «Нову» со счётом 3:1 (22:25, 25:20, 25:19, 25:16).

«Зенит» с 16 победами в 21 матче сохранил за собой третью строчку в турнирной таблице Суперлиги, а «Нова», потерпевшая 14-е поражение, занимает десятое место.

В матчах 22-го тура соревнований 24 февраля «Нова» на своей площадке примет казанский «Зенит», а санкт-петербургский клуб дома сыграет новосибирским «Локомотивом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

21-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:1 (22:25, 25:20, 25:19, 25:16).