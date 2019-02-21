М. Карполь: за матч с «Экзачибаши» ставлю «Уралочке» 10 по пятибалльной системе

Старший тренер «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) Михаил Карполь прокомментировал поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Экзачибаши» со счётом 2:3 (20:25, 22:25, 25:19, 25:22, 8:15).



«Соперник высокого уровня. Самая сильная команда в мире по игрокам, в данный момент сильнее просто нет. Это ещё и самая дорогая команда в мире. Они могут очень хорошо собраться и сыграть на высшем классе, отлично сыграли на контратаке, поймали нас на блоке. Так случилось, бывает. Команде нашей по пятибалльной системе поставлю «10».

Отдельное спасибо хочу сказать болельщикам. Такой поддержки в России я никогда не слышал. Даже в Турции такой поддержки не найти может у нескольких клубов только. Здесь, в Екатеринбурге турки удивились и у них волосы встали дыбом», — цитирует Карполя официальный сайт клуба.

В 6-м туре 26 февраля «Уралочка-НТМК» в гостях встретится с финской «Хямеэнлинной».

«Уралочка-НТМК» на тай-брейке проиграла «Экзачибаши» в Лиге чемпионов