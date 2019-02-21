Мотта: «Уралочка-НТМК» показала очень хорошую игру

Главный тренер турецкого «Экзачибаши» Марко Мотта прокомментировал победу в матче 5-го группового этапа женской Лиги чемпионов с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 3:2 (25:20, 25:22, 19:25, 22:25, 15:8). Для подопечных Николая Карполя это третье поражение на групповой стадии, коллектив из Стамбула одержал пятую победу.



«Конечно, игра была непростой, соперник показал очень хорошую игру. В третьем сете у нас возникли сложности, но мы сумели вернуться в игру, переломили матч на тай-брейке. Мы очень довольны победой и тем, что заняли первое место в группе», — приводит слова Мотты официальный сайт российского клуба.

«Экзачибаши» лидирует в группе, на втором месте — казанское «Динамо» (3 победы), на третьем — «Уралочка-НТМК» (2), на четвёртом — финская «Хамеэнлинна» (0).

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