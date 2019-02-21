Хавелкова: я горжусь московским «Динамо»

Чешская доигровщица московского «Динамо» Хелена Хавелкова прокомментировала победу в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Фенербахче» со счётом 3:2 (23:25, 25:12, 23:25, 26:24, 17:15).

«Как вы можете увидеть по итоговому счёту, борьба была упорной. Матч получился очень сложным. Почти во всех сетах разница в счёте была небольшой. Мы не привыкли к пятисетовым матчам, поэтому немного нервничали в концовке. Мы чувствовали, что победа в близка и нам по силам одержать её. Я горжусь командой и той игрой, которую мы показали», — приводит слова Хавелковой официальный сайт ЕКВ.

Московский и стамбульский клубы с четырьмя победами в пяти матчах занимают второе и первое места в турнирной таблице группы Е.