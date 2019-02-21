Саммельвуо: игроки «Кузбасса» молодцы, потому что сохраняли веру до конца

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо прокомментировал победу в матче 21-го тура российской Суперлиги с новоуренгойским «Факелом» со счётом 3:2 (18:25, 21:25, 32:30, 26:24, 15:13).

«В первую очередь хочу сказать, что все наши игроки молодцы, потому что мы верили до конца. Были сложные моменты, но они молодцы. Спасибо болельщикам, они дали нам сегодня очень много эмоций. Конечно, «Факел» сильная команда, там такие доигровщики и Удрис. После матча в Нижневартовске я сказал, что люблю волейбол – это наш прекрасный спорт, мы одна команда, и болельщики дают такие эмоции. Если говорить про волейбол, у нас было очень много сложностей на приёме в первых двух партиях, но мы выиграли», — приводит слова Саммельвуо официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Кузбасс» занимает второе место, «Факел» — шестое.

«Кузбасс» одержал волевую победу над «Факелом» в волейбольной Суперлиге