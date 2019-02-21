Брянский: московскому «Динамо» надо учиться сохранять концентрацию до конца игры

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение в матче 21-го тура российской Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» со счётом 1:3 (33:35, 25:23, 24:26, 30:32).

«Играли сегодня очень неровно. В каких-то моментах набирали очки, а потом сами их отдавали. Сами отдавали порой инициативу. Это мешало в концовках, когда мы сводили всё к нервам. Шли на балансе, но отдавали мячи. Где-то сыграла удача на нашей стороне, где-то на стороне соперника. Были спорные моменты, но это уже прошлое. Сегодня была борьба, которая шла до самого конца. Где-то не везло, но такое бывает в спорте. Это волейбол. Нужно учиться сохранять концентрацию до конца игры. Нельзя давать сопернику набирать очки», — цитирует Брянского официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Динамо» занимает седьмое место, «Локомотив» — пятое.