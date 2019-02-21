Съёмщиков: обидно за поражение от «Локомотива», сами проиграли

Волейболист московского «Динамо» Владимир Съёмщиков прокомментировал поражение в матче 21-го тура российской Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» со счётом 1:3 (33:35, 25:23, 24:26, 30:32).



«Получилась хорошая игра, но обидно за поражение. Мы боролись. Думаю, что нам не хватило эмоционального заряда. Выложились на предыдущих играх и растеряли эмоции. Но нужно учиться настраиваться на каждый матч. Все в равных условиях. Эту игру мы проиграли сами лично. Могли бы вырвать концовки. Я сам допустил обидные ошибки.

Впереди ещё много игр, будем готовиться к ним. Надеюсь, что удастся обрадовать болельщиков победами. Была длинная игра, но усталость мы не чувствовали, так как боролись за каждый мяч в каждом розыгрыше. Очень хотелось выиграть этот матч», — цитирует Съёмщикова официальный сайт ВФВ.



В турнирной таблице «Динамо» занимает седьмое место, «Локомотив» — пятое.