Константинов: с “Динамо” всегда получаются тяжёлые игры

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу в матче 21-го тура российской Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 3:1 (35:33, 22:25, 26:24, 32:30).

«Это была тяжёлая игра. С “Динамо” всегда получаются тяжёлые игры. Обе команды цеплялись за каждое очко и не отпускали. Ни одна партия не далась легко никому. Концовки играли очень ровно. Когда удача играла на нашей стороне, нам удавалось набирать очки, которые мы теряли, что помогало добиваться ровного счёта. Я доволен победой. Нам сегодня было важно реабилитироваться после проигрыша казанскому “Зениту”, вернуться в правильное направление в плане игры. Там нам не хватило уверенности, сегодня мы её вернули», — цитирует Константинова официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Динамо» занимает седьмое место, «Локомотив» — пятое.

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