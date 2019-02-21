Травица: в первых двух сетах играли так, будто на тренировку пришли

Главный тренер красноярского «Енисея» Любомир Травица прокомментировал поражение в матче 21-го тура российской Суперлиги с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) со счётом 2:3 (22:25, 17:25, 25:18, 25:22, 11:15).



«Первые две партии мяч вообще не держали. Я постоянно ребятам говорю: нужно бороться за каждый мяч, и не важно против кого вы играете. Сегодня в начале игры этого не было, но потом всё поменялось. Сыграли лучше. В последней партии применяли ротацию и сделали очень много ошибок. Поэтому было тяжело выиграть тай-брейк.

Опять же, наша ошибка в том, что плохо сыграли в первых двух партиях. В них мы играли, как будто пришли на тренировку. Поэтому я всегда повторяю команде, что нужно бороться за каждый мяч и за каждую партию", — приводит слова Травицы официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.



В турнирной таблице «Динамо-ЛО» занимает 12-е место, «Енисей» — 11-е.