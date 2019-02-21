Горбатков: поначалу план «Новы» на игру работал, даже против Грозера

Главный тренер новокуйбышеской «Новы» Александр Горбатков и капитан команды Антон Ботин прокомментировали поражение в матче 21-го тура российской Суперлиги с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 1:3 (25:22, 20:25, 19:25, 16:25).

«Поначалу у нас многое получалось, план на игру работал. Даже против Грозера – одного из лучших нападающих мира – долгое время тактика действовала. Но потом он стал каждый раз атаковать через самого низкого игрока в нашем блоке. Нам немножко не хватает пока концентрации, чтобы с командами калибра «Зенита» выигрывать самые важные партии», — цитирует Горбаткова официальный сайт ВФВ.



«В первом сете мы не дали игрокам «Зенита» полностью раскрыться и продемонстрировать их потенциал. Возможно, со стороны соперника имела поначалу место лёгкая недооценка: всё-таки петербуржцы находятся гораздо выше в турнирной таблице, к тому же в предыдущем туре уверенно обыграли «Факел», — сказал Ботин.

В турнирной таблице «Зенит» занимает третье место, «Нова» — 10-е.