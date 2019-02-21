Сиденко: в Казани рассчитывали на большее, но главное, что не было хуже

Главный тренер уфимского «Урала» Константин Сиденко прокомментировал поражение в матче 21-го тура российской Суперлиги с казанским «Зенитом» со счётом 0:3 (21:25, 20:25, 18:25).



«Мы приехали играть в Казань против сильнейшей команды мира. Рассчитывали на большее, но главное, что не было хуже. В Казани игры проходят в одном ключе – одна команда побеждает, другая проигрывает. Игра полностью не получилась. Это заслуга «Зенита», который выбил нас с приёма. И либеро «Зенита» Валентин Кротков творил чудеса.

Следить за соперниками нет смысла. Нужно делать свои дела, а за другими смотреть –это неблагодарное дело", — приводит слова Сиденко официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Зенит» занимает первое место, «Урал» — девятое.