«Минчанка» одержала первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов-2018/19

Белорусская «Минчанка» в матче пятого тура группового этапа женской Лиги чемпионов на своей площадке в четырёх партиях обыграла французский клуб «Канны» со счётом 3:1 (44:46, 25:21, 25:19, 25:18). Для подопечных Виктора Гончарова эта первая победа в турнире, гости потерпели четвёртое поражение.

В турнирной таблице группы C лидирует итальянская «Новара» (5 побед), гарантировавшее себе место в плей-офф. На втором месте — польский «Будовляни Лодзь» (3), на третьем — «Канны» (1), на четвёртом «Минчанка» (1).

26 февраля «Новара» сыграет с ЖВК «Канны», а «Минчанка» — с «Будовляни Лодзь»

В четвертьфинал Лиги чемпионов выйдут победители пяти групп, а также три лучшие команды среди занявших вторые места.