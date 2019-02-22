Сиденко: оказывается, дорога Уфа – Казань занимает 25 часов

Главный тренер уфимского «Урала» Константин Сиденко после поражения в матче 21-го тура российской Суперлиги с казанским «Зенитом» со счётом 0:3 (21:25, 20:25, 18:25) рассказал, что команда очень долго добиралась в столицу Татарстана.

«Оказывается, дорога Уфа – Казань занимает 25 часов. Наверное, это рекорд трассы. Мы выехали в Казань ещё в понедельник, но наш автобус сломался, заглох. Пришлась ждать второй автобус из Уфы. А к этому моменту испортилась погода, началась метель. Нам пришлось поужинать и заночевать в Набережных Челнах. Во вторник утром позавтракали и спокойно доехали до Казани», — цитирует Сиденко «Спорт Бизнес Online».

Сиденко также рассказал, чем отличается работа в Высшей лиге «А» и в Суперлиге.



«Изменилась эмоциональная составляющая работы. В «Академии» молодые ребята, которых часто приходилось эмоционально заряжать, поднимать боевой дух, когда они в сложные моменты начинали переживать. В Суперлиге всё более спокойно. Здесь надо смотреть на соперника и давать точечные подсказки игрокам», – сказал Сиденко.