Кротков: что думаю об игре «Урала»? Ну, стояли ребята

Либеро казанского «Зенита» Валентин Кротков прокомментировал победу в матче 21-го тура российской Суперлиги с уфимским «Уралом» со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:18).

«Я хорошо сыграл. Один мяч, правда, так и не спас в защите. Не успел добежать за щиты.



В волейболе нет такого отношения к этому дерби, как в хоккее. Просто потому, что не так всё раскручено в нашем волейболе, нет элемента шоу. Как и в целом в российском спорте, если сравнивать с НХЛ или НБА. Может быть, если добавлять какую-то искорку, действительно стало бы интереснее, и появлялись принципиальные противостояния.



Что думаю об игре «Урала»? Ну, стояли ребята… В первой партии ещё ничего сыграли, а потом просто встали», – цитирует Кроткова «Спорт Бизнес Online».

В турнирной таблице «Зенит» занимает первое место, «Урал» — девятое.