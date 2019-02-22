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Феоктистов: в матче с казанским «Зенитом» нам удалось продержаться полтора сета

Феоктистов: в матче с казанским «Зенитом» нам удалось продержаться полтора сета
Волейбол / Суперлига мужчины

Доигровщик уфимского «Урала» Егор Феоктистов прокомментировал поражение в матче 21-го тура российской Суперлиги с казанским «Зенитом» со счётом 0:3 (21:25, 20:25, 18:25).

«Играть против «Зенита» всегда интересно, это одна из сильнейших команд мира. Думаю, ни одному тренеру даже не нужно настраивать своих игроков на матч с лидером, все и так заряжены. Нам удалось продержаться полторы партии. Неплохо принимали, получалось в атаке. Но потом «Зенит» начал подавать свою подачу и у нас начались проблемы. Подача и блок традиционно мощное оружие Казани», — приводит слова Феоктистова «Спорт Бизнес Online».

В турнирной таблице подопечные Владимира Алекно занимают первое место, «Урал» — девятое. Предварительный этап Суперлиги завершится 23 марта.

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