Крючкова: в финале ЧМ-2006 Акулова начала молиться, притом довольно громко

Либеро санкт-петербургской «Ленинградки» Светлана Крючкова рассказала о самых ярких моментах своей карьеры.

«Конечно, два чемпионата мира. Помню, как было трудно в 2006 году. Уже практически проиграли в финале Бразилии. Помню те ощущения, когда у нас на площадке начала молиться связующая Маринка Акулова, притом довольно громко. Мяч же круглый, поэтому любая случайность, отскок от блока, любое недоразумение… Люба Соколова была на подаче, она большая умничка, что не потерялась. Это тот самый пример, как нужно подавать, когда ты отстаёшь. Она не просто перебивала мяч на чужую половину, а подавала в прыжке, затрудняя приём. Создавала сопернику большие трудности. Я считаю, что благодаря ей в том отрезке мы догнали, перегнали и выиграли.



В 2010 году было уже легче. Если, конечно, сравнивать с предыдущим чемпионатом. Но те девчонки, для которых турнир в 2010 году был первым, никогда так не скажут. С прошлого чемпионата нас оставалось пятеро. Эмоции очень сильно отличались. Не могу даже объяснить… Мы очень много работали в 2010 году, были на пике формы, поэтому было какое-то опустошение. Знаете, вот ты работаешь и работаешь, а потом какие-то 10 игр, которые мы сыграли практически идеально, и всё. Команда работала, как машина, я даже не знаю, кто мог бы нас тогда остановить. Не хотелось уезжать, не хотелось, чтобы всё заканчивалось», — сказала Крючкова в интервью телеканалу «78».

Крючкова также является чемпионкой Европы 2013 года, серебряным призёром Гран-при 2006 года.