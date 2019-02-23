Источник: Саммельвуо возглавит мужскую сборную России по волейболу

Новым главным тренером мужской сборной России по волейболу станет наставник кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо, информирует «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее пост главного тренера покинул Сергей Шляпников.

«Мужскую сборную России возглавит Туомас Саммельвуо из „Кузбасса“, — сказал источник.

Саммельвуо работает с «Кузбассом» с 2016 года. Под его руководством кемеровский клуб добился своего лучшего результата в чемпионате России, заняв четвёртое место в сезоне-2017/18, и повторил свой лучший результат в Кубке России, выиграв серебро в 2017 году.

43-летний Саммельвуо, в данный момент являющийся главным тренером мужской сборной Финляндии, свободно говорит на русском языке.