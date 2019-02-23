«Енисей» в трёх сетах обыграл «Югру-Самотлор» в мужской волейбольной Суперлиге

22-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги стартовал в Красноярске матчем между «Енисеем» и «Югрой-Самотлор», в котором хозяева площадки одержали победу со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 28:26).

Клуб из Нижневартовска, занимающий предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице, проиграл восьмую игру подряд. Подопечные Любомира Травицы выиграли в седьмой раз в Суперлиге и сравнялись по очкам с «Новой», идущей на 10-й позиции (по 23).

В следующем, 23-м туре «Енисей» 27 февраля примет «Ярославич», а «Югра-Самотлор» 2 марта сыграет в гостях с «Динамо-ЛО».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

22-й тур



«Енисей» (Красноярск) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3:0 (25:19, 25:22, 28:26)