«Уралочка-НТМК» обыграла «Заречье-Одинцово» в волейбольной Суперлиге

«Уралочка-НТМК» одержала 12-ю победу в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги сезона-2018/19. В матче 18-го тура соревнований на своей площадке «Уралочка-НТМК» в четырёх партиях обыграла подмосковное «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (25:18, 25:22, 21:25, 25:22). С аналогичным результатом завершилась встреча команд в первом круге.

«Уралочка-НТМК» с 12 победами в 18 матчах сохранила четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги. «Заречье-Одинцово» потерпело десятое поражение и располагается на седьмой позиции.

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18-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (25:18, 25:22, 21:25, 25:22).