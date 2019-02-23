Казанское «Динамо» взяло верх над «Протоном» в ЧР по волейболу

Волейболистки саратовского «Протона» потерпели 18-е поражение в 18 матчах Суперлиги. В домашнем матче 18-го тура чемпионата России «Протон» смог навязать борьбу казанскому «Динамо» только в заключительной партии, уступив бело-голубым со счётом 0:3 (14:25, 20:25, 27:29). В матче первого круга саратовский клуб сумел взять у казанского одну партию, проиграв 1:3.

«Динамо» одержало 15-ю победу в 18 матчах и сохранит место в лидирующей тройке по итогам 18-го тура.

В матчах 19-го тура казанское «Динамо» 2 марта примет «Сахалин», а «Протон» на следующий день дома сыграет с «Уралочкой-НТМК».

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18-й тур

«Протон» (Саратов) – «Динамо» (Казань) — 0:3 (14:25, 20:25, 27:29).