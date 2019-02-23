Московское «Динамо» продолжает борьбу за лидерство в женской Суперлиге

Завершились три матча 18-го тура открытого чемпионата России среди женских команд Суперлиги сезона-2018/19. Команды из первой половины турнирной таблицы нанесли закономерные поражения соперникам, занимающим более низкие места.

Один из лидеров соревнований московское «Динамо» на своей площадке в четырёх партиях обыграло «Сахалин», борющийся за место в плей-офф со счётом 3:1 (25:12, 22:25, 25:20, 25:10).

Красноярский «Енисей» на выезде нанёс поражение белорусской «Минчанке» — 3:1 (20:25, 25:23, 25:21, 25:20). Краснодарское «Динамо» дома было сильнее «Динамо-Метар» из Челябинска — 3:1 (25:15, 25:16, 28:30, 26:24).

Волейбол. Открытый чемпионат России. Суперлига. Женщины

18-й тур

«Минчанка» (Беларусь) – «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (25:20, 23:25, 21:25, 20:25).

«Динамо» (Москва) – «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:1 (25:12, 22:25, 25:20, 25:10).

«Динамо» (Краснодар) – «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (25:15, 25:16, 28:30, 26:24).