Панков: игроки «Заречья» просто спали, первый сет так и проспали

Главный тренер команды «Заречье-Одинцово» Вадим Панков прокомментировал поражение в выездном матче 18-го тура волейбольной Суперлиги с «Уралочкой-НТМК» (1:3).

«Мы очень плохо начали в этот раз, абсолютно медленно. Мы просто спали, первый сет так и проспали. Так нельзя играть, мы непрофессионально начали. Во второй партии мы уже просыпались. Недочёты в разборе, мы отстаём в мыслях, соперник нас опережает в действиях. В трёх партиях мы боролись — это плюс. Много брака допускаем в приёме подачи, это тоже мешает играть», — приводит слова Панкова пресс-служба «Уралочки-НТМК».

«Уралочка-НТМК» с 12 победами в 18 матчах сохранила четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги. «Заречье-Одинцово» потерпело десятое поражение и располагается на седьмой позиции.