Ковач: «Белогорье» играло с «Кузбассом» только до 15 очков в первой партии

Главный тренер «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал поражение в домашнем матче 22-го тура Суперлиги с «Кузбассом» (0:3).

«Мы сегодня играли только до 15 очков в первой партии, а потом закончили. Мы проиграли во всех аспектах игры. Тактику выбрали хорошую, но не смогли её выполнить. Не смогли доиграть все переходящие мячи. Наши нападающие на краях очень много били в блок – 16 блоков сегодня получили. Когда игрок идёт в атаку, у него уже изначально ошибочная идея: я либо решу исход игры, либо нет. А надо продолжить игру дальше. «Кузбасс» сегодня показал, что на сегодняшний день они просто лучше нас», — приводит слова Ковача пресс-служба «Белогорья».

«Белогорье» с 15 победами в 22 матчах занимает пятое место в турнирной таблице волейбольной Суперлиги.