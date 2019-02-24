Брянский: «Факелу» повезло чуть больше в концовке пятой партии

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение в выездном матче 22-го тура волейбольной Суперлиги с «Факелом» (2:3).

«Матч получился интересным, на площадке играли равные команды, но «Факелу» повезло чуть больше в концовке пятой партии. Игра действительно была хорошей, но нам нашей хорошей игры не хватило для победы, а «Факелу» оказалось достаточно. В решающем сете было много спорных мячей, мы не подали несколько подач, в том время как Клюка выдал хорошую серию в начале партии и сделал тот задел, который сохранился до конца партии. В целом игра мне понравилась, но нам есть ещё, в чём добавлять», — приводит слова Брянского пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.