Кашин: изначально понимали, что игра так и завершится в пользу «Локомотива»

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин подвёл итоги матча 18-го тура женской волейбольной Суперлиги с «Локомотивом», в котором клуб из Санкт-Петербурга в гостях проиграл «железнодорожникам» со счётом 0:3 (18:25, 17:25, 11:25).

«Мы изначально понимали, что игра примерно таким образом и завершится. Всё-таки у нас в составе было несколько волейболисток, которые по возрасту могут выступать в молодёжной лиге – Кузнецова, Боброва, Шевченко. При этом нет капитана команды Екатерины Петровой, травмирована Мария Тисевич. Это два человека, которые являются фундаментом команды. Сможем ли мы зацепиться за восьмёрку? Это во многом зависит от того, как будет играть «Минчанка» — наш, пожалуй, главный конкурент. И от того, насколько быстро смогут восстановиться наша травмированные и больные игроки. Надеюсь, что Петрова вернётся в строй через пару матчей и сможет сыграть против «Уралочки» и «Енисея», — цитирует Кашина официальный сайт „Локомотива“.