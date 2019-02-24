Вербов: непросто выйти на площадку с самолёта и показать достойную игру

И.о. главного тренера казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал победу в выездном матче 22-го тура чемпионата России по волейболу с «Новой» (3:1).

«Сегодня в общем и целом всё было хорошо, несмотря на то что мы сегодня только прилетели – это тоже накладывает свой отпечаток. С физической точки зрения было непросто выйти на площадку с самолёта и показать достойную игру. Было много ошибок, были чудесные спасения со стороны Самары, думаю, зрителям игра понравилась. Наша цель — игры плей-офф, поэтому сегодня было не так много замен, мы идём уже проторенной дорожкой», — приводит слова Вербова пресс-служба «Новы».

Для «Зенита» победа стала 21-й в 22 матчах. «Нова» потерпела 15-е поражение и занимает 10-е место в турнирной таблице Суперлиги.