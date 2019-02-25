Сукомел: после таких матчей, как с «Фенербахче», сложно постоянно иметь настрой

Главный тренер московского «Динамо» Александр Сукомел и волейболистка команды Анна Лазарева прокомментировали победу в матче 18-го тура российской Суперлиги с «Сахалином» (Южно-Сахалинск) со счётом 3:1 (25:12, 22:25, 25:20, 25:10).

«Сложно постоянно иметь настрой на игру, особенно после таких важных матчей, как с «Фенербахче». Но я доволен тем, что мы победили, и тем, что все игроки поиграли на площадке и получили игровую практику», — приводит слова Сукомела официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

«Я довольна тем, что сыграла на площадке, но можно было и меньше делать ошибок и играть более уверенно. А так было много эмоций, особенно радовали блоки!» — сказала Лазарева.

В турнирной таблице «Динамо» занимает второе место, «Сахалин» — восьмое.