Матвеев: в матче с московским «Динамо» была игра «кошка с мышкой»

Главный тренер «Сахалина» (Южно-Сахалинск) Денис Матвеев прокомментировал поражение в матче 18-го тура российской Суперлиги с московским «Динамо» со счётом 1:3 (12:25, 25:22, 20:25, 10:25).

«Что сказать? Борьба была тогда, когда это позволяло «Динамо». Когда играла Майя Огненович — без вариантов вообще. Развела, раскидала и всё – мы проиграли. Так что уровень классов разный. Конечно, порадовал второй сет, как он мог не порадовать. Он любого тренера бы порадовал! А так это была игра «кошка с мышкой», — приводит слова Матвеева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В турнирной таблице «Динамо» занимает второе место, «Сахалин» — восьмое. 2 марта «Сахалин» сыграет с казанским «Динамо», а подопечные Александра Сукомела 4 марта встретятся с санкт-петербургской «Ленинградкой».